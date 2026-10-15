وزير المالية: نتطلع إلى توسيع أنشطة المؤسسة الإسلامية الدولية لتمويل التجارة في مصر

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أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن المؤسسة الإسلامية الدولية شريك تنموي استراتيجي لمصر، وأننا نتطلع لتوسيع أنشطتها في التجارة والاستثمار، وفق بيان الوزارة اليوم.

قال كجوك، في لقائه مع المهندس أديب الأعمى الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة «ITFC» على هامش اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين ببانكوك، إننا نعمل على ربط برامج «المؤسسة الإسلامية الدولية لتمويل التجارة» بالجهات الاستثمارية والتجارية العاملة في مصر.

وأشار الوزير، إلى أننا نتطلع لبرامج أكثر مساندة لنفاذ الصادرات المصرية لأسواق جديدة مع التوسع فى الأسواق القائمة.

وأوضح أن شراكتنا مع «ITFC» أصبحت ركيزة مهمة لدعم التجارة وتأمين احتياجاتنا من الطاقة والغذاء.