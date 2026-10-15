مانو كونيه مهدد بالغياب عن روما حتى فترة التوقف الدولي في نوفمبر

بات الفرنسي مانو كونيه، لاعب وسط روما الإيطالي، مهددًا بالغياب عن الملاعب حتى فترة التوقف الدولي المقبلة في نوفمبر، بعد تعرضه لإصابة عضلية خلال مواجهة ريال مدريد مساء أمس.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة «لا جازيتا ديلو سبورت» الإيطالية، فإن كونيه يعاني من شد عضلي في الفخذ الأيمن، بعدما غادر أرض الملعب باكيًا عقب 17 دقيقة فقط من بداية المباراة أمام ريال مدريد.

ومن المنتظر أن يخضع لاعب الوسط الفرنسي للفحوصات الطبية اللازمة لتحديد مدى خطورة الإصابة ومدة غيابه عن صفوف روما، في ضربة محتملة للفريق حال تأكد ابتعاده عن المباريات المقبلة.

وكان ريال مدريد قد حقق فوزا مثيرا على روما بملعب الأولمبيكو بأربعة أهداف مقابل ثلاثة مساء أمس الأربعاء.