وصلت بعثة المنتخب الوطني، إلى مطار القاهرة الدولي، استعدادا للسفر إلى توجو على متن طائرة خاصة، لخوض مباراة الجولة الرابعة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس الأمم 2022، أمام توجو والمقرر لها الثلاثاء المقبل.

ويترأس البعثة محمد فضل، عضو اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة الاتحاد، ويرافق البعثة جمال محمد علي نائب رئيس اللجنة.

وحقق المنتخب الوطني فوزًا مهمًا على حساب المنتخب التوجولي، بهدف دون رد، في المباراة التي جمعت المنتخبين مساء أمس، السبت، ضمن منافسات الجولة الثالثة للتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية بالكاميرون.

ويتصدر منتخب مصر مجموعته برصيد 5 نقاط، بالتساوي مع منتخب جزر القمر، فيما يلعب منتخب جزر القمر اليوم، أمام منتخب كينيا.