مصدر بالأهلي: تقديرات المنتخب الأولية لا تقلقنا على حالة هاني

كشف مصدر في النادي الأهلي، أن التقديرات الأولية للمنتخب بخصوص حجم وإصابة محمد هاني، الظهير الأيمن للفريق، لا تسبب القلق.

وأوضح المصدر في تصريحات خاصة لـ «الشروق» أن الجهاز الطبي بالأهلي لم يرى هاني حتى اللحطة، ولكن التقارير القادمة من محمد أبو العلا، طبيب المنتخب تطمنئهم بشكل كبير.

وأضا المصدر أن الجزع في الرباط بالشكل الذي أعلن عنه جهاز المنتخب لا يمنع هاني أو يعطله من المشاركة في النهائي.

وتابع: «سنحسم الأمر خلال الساعات المقبلة، بعد رؤية اللاعب والإطمئنان عليه، الفريق راحة غدًا والتدريبات انتهت اليوم، غير أنه من الممكن أن يخصع للفحص الطبي في النادي قريبا للاطمئنان على حالته».

ويستعد الأهلي لمواجهة الزمالك يوم 27 من الشهر الجاري في نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وكان الجهاز الطبي للمنتخب الوطني، بقيادة الدكتور محمد أبوالعلا،قد أعلن إصابة محمد هاني بجزع في الرباط الخارجي للركبة وفقا لنتائج الأشعة التي خضع إليها.

وقال الدكتور محمد أبوالعلا، طبيب المنتخب، أن إصابه اللاعب غير مقلقه خاصة وأنها ما زالت في مراحلها الأولي مؤكدًا أن الجهاز الفني، بقيادة حسام البدري، فضل إراحة اللاعب وعدم المجازفة به وأضاف أنه تم التواصل مع الجهاز الطبي للأهلي لإبلاغه بحالة اللاعب.

وحقق المنتخب الوطني فوزًا مهمًا على حساب المنتخب التوجولي، بهدف دون رد، في المباراة التي جمعت المنتخبين مساء أمس، السبت، ضمن منافسات الجولة الثالثة للتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية بالكاميرون.

ويتصدر منتخب مصر مجموعته برصيد 5 نقاط، بالتساوي مع منتخب جزر القمر، فيما يلعب منتخب جزر القمر اليوم، أمام منتخب كينيا.