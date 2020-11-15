مقتل متظاهر في اشتباكات مع الشرطة خلال احتجاجات في بيرو

قتل متظاهر خلال اشتباكات اندلعت مع الشرطة المحلية في عاصمة بيرو ليما، وذلك خلال يوم جديد من الاحتجاجات التي اندلعت في الشارع ضد تولي "مانويل ميرينو" رئاسة الجمهورية بعد إقالة الرئيس "مارتن فيزكارا".

ونقل راديو "فرنسا الدولي" اليوم الأحد، هذا النبأ عن مصدر رسمي لم يفصح عن هويته، وذلك دون إعطاء المزيد من التفاصيل حول هذا الشأن.

وكان 27 شخصا على الاقل قد أصيبوا، أمس السبت، في اشتباكات بين الشرطة والمتظاهرين بعد تظاهر آلاف في الشوارع ضد إقالة الرئيس "مارتن فيزكارا".

يذكر أن الاضطرابات التى شهدتها الليالى الأربع الماضية وغيرها من الاحتجاجات الأكثر سلمية فى العاصمة ليما ومدن أخرى إلى أدت زيادة الضغط على الكونجرس المقسم والحكومة الجديدة للرئيس مانويل ميرينو.

واستخدمت الشرطة مساء الخميس الماضي الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطى ضد المتظاهرين الذين رشق بعضهم الشرطة بالحجارة وحطموا واجهات المتاجر وماكينات الصرف الآلي. وكانت تلك من أكبر المظاهرات التى شهدتها بيرو منذ عشرين عاما.