وزير الاقتصاد الألماني يتوقع استمرار قيود كورونا لشهور أخرى

أعرب وزير الاقتصاد الألماني، بيتر التماير، عن اعتقاده بأن الإغلاق الجزئي لم يحقق نجاحات كبيرة بعد، متوقعا استمرار قيود كورونا لشهور أخرى.

وفي تصريحات لصحيفة "بيلد آم زونتاج" الألمانية الصادرة اليوم الأحد: "يوضح التقييم الأولي للإغلاق الجزئي أن أعداد الإصابات لا تزال مرتفعة كما كانت وربما أعلى كثيرا مما كانت عليه قبل أسبوعين".

وأضاف التماير أنه "رغم كل الجهود المبذولة فإنه لم يتم الوصول بعد إلى إحداث تحول نحو الأفضل"، مشيرا إلى أنه يرى أن إمكانية إعادة فتح المطاعم والسينمات، ضئيلة "فنحن لم نخرج بعد من المرحلة الأكثر قسوة".

وأعرب التماير عن اعتقاده بأن ألمانيا لن تستطيع تحمل التبديل المستمر بين إغلاق وفتح الاقتصاد.

وتوقع التماير أن الألمان سيتعين عليهم مواصلة الخضوع للقيود إلى ما بعد ديسمبر المقبل حيث قال "سيتعين علينا العيش بتدابير احترازية وقيود خلال الشهور الأربعة أو الخمسة المقبلة على الأقل".

وفي سياق متصل، استبعد ميشائيل كريتشمر رئيس حكومة ولاية سكسونيا وجود فرص لتخفيف تدابير كورونا، قائلا: "من وجهة نظري فإنه ليس هناك أساس لإجراء تخفيفات في ظل الأعداد المرتفعة للإصابات، ولهذا فسيتعين علينا أن نلتقي مرة أخرى في غضون سبعة أيام من أجل التباحث بشأن تطور الجائحة، ويجب توضيح وتفسير أسباب التدخل في الحقوق الأساسية للناس بشكل دقيق للغاية".

وتعقد المستشارة انجيلا ميركل ورؤساء حكومات الولايات مشاورات مجددا غدا الاثنين حول النتائج الأولية للإغلاق الجزئي المفروض في الشهر الحالي والذي يشمل غلق المطاعم والفنادق والمنشآت الثقافية والترفيهية، وقد دخل هذا الإغلاق الجزئي حيز التنفيذ في الثاني من الشهر الجاري ويستمر حتى نهاية الشهر.