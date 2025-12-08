أعلنت المفوضية العليا للانتخابات في العراق، الاثنين، إرسال النتائج النهائية للانتخابات البرلمانية التي جرت في 11 نوفمبر الماضي إلى المحكمة الاتحادية العليا للتصديق عليها وإعلانها رسميا.

جاء ذلك في تصريح صحفي مقتضب لمتحدثة المفوضية جمانة الغلاي.

وقالت الغلاي: "أرسلت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات النتائج النهائية إلى المحكمة الاتحادية اليوم لغرض المصادقة عليها".

وتأتي هذه الخطوة بعد حسم الهيئة القضائية المكلفة بالنظر في الطعون الانتخابية جميع الاعتراضات المقدمة، حيث كانت المفوضية أعلنت، الخميس، أن الهيئة القضائية "ردت أكثر من 800 طعن" (من أصل 872)".

وأضافت أنها "ستحسم الطعون المتبقية".

ومع اقتراب التصديق النهائي على النتائج، تتجه الأنظار في العراق إلى عملية تشكيل الحكومة المقبلة، وهي عملية تستغرق عادة عدة أشهر.

وكانت النتائج الأولية للانتخابات أظهرت تصدّر ائتلاف "الإعمار والتنمية" بقيادة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، بحصده 46 مقعداً من أصل 329 مقعداً في مجلس النواب.

وتلاه ائتلاف "دولة القانون" بزعامة رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي بـ30 مقعدا، ثم الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني بـ28 مقعداً.

ويعد أعضاء مجلس النواب الجهة المسئولة عن انتخاب رئيس الجمهورية ومنح الثقة للحكومة الجديدة.