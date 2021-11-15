 عون: العمل جار لمعالجة الوضع بين لبنان والسعودية وعدد من دول الخليج - بوابة الشروق
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عون: العمل جار لمعالجة الوضع بين لبنان والسعودية وعدد من دول الخليج

الرئيس اللبناني ميشال عون
الرئيس اللبناني ميشال عون
بيروت (د ب أ)
نشر في: الإثنين 15 نوفمبر 2021 - 3:50 م | آخر تحديث: الإثنين 15 نوفمبر 2021 - 3:50 م

أكّد الرئيس اللبناني العماد ميشال عون، اليوم الاثنين، أن العمل جار لمعالجة الوضع الذي نشأ بين لبنان والمملكة العربية السعودية وعدد من دول الخليج؛ انطلاقاً من حرص بلاده على إقامة أفضل العلاقات مع الدول العربية الشقيقة وخصوصاً السعودية ودول الخليج.

وقالت الرئاسة اللبنانية، في بيان صحفي إن ذلك جاء خلال استقبال عون اليوم سفير لبنان في السعودية السفير فوزي كبارة، وسفير لبنان لدى البحرين السفير ميلاد نمّور، والقائم بالاعمال في سفارة لبنان بالكويت السفير هادي هاشم، بحسب بيان صادر عن رئاسة الجمهورية.

ووفق البيان، أطلع عون من سفراء لبنان في السعودية والبحرين والكويت" على التطورات المتعلقة بالعلاقات اللبنانية مع الدول الثلاث في ضوء المستجدات الأخيرة والإجراءات التي لجأت إليها هذه الدول بعد استدعاء سفرائها من بيروت والطلب إلى السفراء اللبنانيين مغادرتها".

وأطلع الدبلوماسيون الثلاثة "رئيس الجمهورية على أوضاع أبناء الجالية اللبنانية في الدول الثلاث".

وكانت البحرين والسعودية والكويت طلبت من سفراء لبنان لديها مغادرة بلادهم واستدعت سفراءها من بيروت، وذلك بسبب التصريحات التي أدلى بها وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي حول الصراع فى اليمن.


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