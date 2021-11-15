 هولندا تسجل 12 ألفا و52 إصابة جديدة و6 حالات وفاة بكورونا - بوابة الشروق
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هولندا تسجل 12 ألفا و52 إصابة جديدة و6 حالات وفاة بكورونا

كورونا هولندا
كورونا هولندا
د ب أ
نشر في: الإثنين 15 نوفمبر 2021 - 9:08 ص | آخر تحديث: الإثنين 15 نوفمبر 2021 - 9:08 ص

سجلت هولندا 12 ألفا و52 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ 24 الماضية.

كما سجلت البلاد 6 حالات وفاة جديدة، وفقا لبيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية اليوم الإثنين.

وبذلك ترتفع حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في البلاد إلى مليونين و335 ألفا و575 إصابة، والوفيات إلى 19 ألفا و177 حالة.

وأظهرت بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية اليوم أنه تم إعطاء 24 مليونا و260 ألفا و871 جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في هولندا حتى الآن.

يشار إلى أن جرعات اللقاح وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.


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