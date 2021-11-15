1262 معدة مجهزة لمجابهة الأمطار بالبحيرة

وجه اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، برفع درجة الاستعداد لمواجهة أية أحداث خلال فصل الشتاء والتعامل الفوري، مع التغييرات المناخية، التي قد تشهدها البلاد خلال الفترة القادمة، مع الالتزام بإستمرار عمل غرف العمليات بالمراكز والمديريات على مدار ٢٤ ساعة لتلقي كافة البلاغات وإخطار غرفة العمليات المركزية أولا بأول.

وشدد على رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن ومديری المديريات الخدميه ورؤساء مجالس إدارات الشركات (الكهرباء- مياه الشرب) ومسئولي الهيئة العامة للطرق والكباري والحماية المدنية والإسعاف بضرورة الالتزام بتجهيز كافة المعدات اللازمة لمواجهة أى ظروف طارنة بالمعدات اللازمة وجاهزية كافة المعدات

وأشار اللواء المحافظ أن البحيرة استعدت بعدد ١٢٦٢ معدة مابين سيارات شفط وكسح و نافورى وبدالات وماكينة شفط بالتنسيق مع شركة المياه والحماية المدنية، كما تم شراء ١٦٠ معدة جديدة بتكلفة ٢١٦ مليون جنيه وكذا تدعيم الحماية المدنيه بعدد ١٨ سيارة إطفاء و٦٦ ماكينة شفط ومعدات إنقاذ نهرى ووسائل إطفائية متنوعة بتكلفة ١٠٥ مليون جنيه لمواجهة موسم الشتاء.

كما أوضح أنه يتم بصفة مستمرة مراجعة ١٢٤ محطة رفع صرف تعمل بقدرة إجمالي ٤١ مليون متر باليوم، وتشغيل ٤ محطات صرف زراعي تجريبيا تعمل بقدرة تصريف ١٦٨م٣ث بتكلفة مليار جنيه باجمالى ١٤ مليون متر مكعب باليوم.

وكذا مراجعة أعمدة الإنارة العامة والأسلاك المكشوفة والمحولات الكهربائية بالشوارع ومحيط المدارس.

بالإضافة إلى أعمال تبطين وتطهير الترع والمصارف وكافة المجارى المائية وإزالة المعوقات او التعديات عليها والتأكد من سلامة وصلاحية مولدات الكهرباء وبدائل التغذية الكهربائية بالمستشفيات العامة ومحطات الصرف الصحي والزراعي

وكذلك مراجعة المدارس وسلامة الوصلات الكهربائية والمفاتيح والاعمال الداخلية وخلوها من الأسلاك وأيضا متابعة المباني الآيلة للسقوط والتي تشكل خطر داهم، وكذا مراجعة المعديات والمراكب النيلية بنطاق المحافظة ووقف المخالف منها؛ حفاظا على سلامة المواطنين والممتلكات العامة والخاصة مع التأكيد على وقفها حال قيام الرياح او الأمطار الغزيرة.