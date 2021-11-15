تحقق نيابة الطفل بالجيزة مع صبي سوداني الجنسية، متهم بالاعتداء الجنسي على زميلة شقيقته البالغة من العمر 12 عاما وفض غشاء بكارتها، مستغلا صغر سنها، بمنطقة قسم شرطة إمبابة بالجيزة.

وأدلت الطفلة المجني عليها (سودانية الجنسية)، بأقوالها أمام النيابة، قائلة إنها كانت زميلة شقيقة المتهم وتذهب إليها من وقت إلى آخر في بيتها لتذاكر معها، ويوم الواقعة منذ نحو شهرين كانت تجلس مع شقيقة المتهم في غرفة نومها، حتى خرجت الأخيرة لتحضر بعض مستلزمات للبيت.

وأضافت الطفلة أنها أثناء وجودها بمفردها داخل الغرفة، دخل عليها المتهم "ش" يبلغ من العمر 16 عاما، وهددها لتخلع ملابسها رغما عنها، وقام هو الآخر بخلع ملابسه ووضع يده على فمها، وأقام معها علاقة جنسية حتى فض غشاء بكارتها، وأخرج المنى، وهددها بالقتل في حالة إخبار أحد بالواقعة.

وأشارت المجني عليها إلى أنها كانت لا تنوي إخبار أحد بذلك، لكن بعد معرفة أسرتها توجهوا إلى قسم الشرطة لتحرير محضر بالواقعة.

وفي المقابل، استمعت النيابة إلى اعترافات المتهم بعدما وجهت له تهمة هتك عرض طفلة لم يتجاوز سنها 18 عاما، بأن حصر عنها ملابسها رغما عنها وأولج عضوه الذكري من مكان عفتها وفض غشاء بكارتها بالقوة.

وقال المتهم إن المجني عليها زميلة شقيقته، ويوم الواقعة طلبت منه أن ينام معها بعد نوم شقيقته، فاستجاب لها ودخل معها إلى غرفة نومه وخلع ملابسه وأقام معها علاقة جنسية.

وأنكر المتهم قيامه بفض غشاء بكارة المجني عليها، متابعًا: "مش أنا اللي فضيته.. أنا عملت معاها العلاقة برضاها ومفيش أي خلافات بينا".

كانت مديرية أمن الجيزة تلقت إخطارا من قسم شرطة إمبابة بتقديم مدرس يحمل جنسية سودانية بلاغا بتعرض شقيقته البالغة من العمر 12 عاما للتعدي الجنسي من شقيق زميلتها، وأكدت التحريات صحة الواقعة.

وتمكنت قوة أمنية من مباحث إمبابة من إلقاء القبض على المتهم، في منطقة إمبابة بالجيزة، وتحرر محضر بالواقعة، وتباشر النيابة التحقيقات.