حث الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو) ينس شتولتنبرج، اليوم الاثنين، روسيا على أن تكون أكثر شفافية بشأن أنشطتها العسكرية بالقرب من أوكرانيا.

وذكرت شبكة "إيه بي سي نيوز" الإخبارية الأمريكية أن شتولتنبرج لم يشر من بعيد أو قريب إلى احتمالية شن موسكو ضربات عسكرية ضد جارتها السوفيتية السابقة.

وأوضحت الشبكة الأمريكية أن كييف تدّعي أن روسيا أرسلت عشرات الآلاف من القوات والمعدات بالقرب من حدودهما المشتركة، بعد إجراء مناورات حربية في وقت سابق من هذا العام.

كانت الولايات المتحدة قد دعت الاتحاد الأوروبي إلى أن يكون حذراً من "نوايا روسيا"، وذلك في الوقت الذي قال فيه دبلوماسيون أوروبيون إنهم لا يعتقدون أن روسيا قد تبدأ أي عمل عسكري في أي وقت قريب.