 الشرطة البريطانية تكشف هوية الشخص الذي يقف وراء تفجير ليفربول - بوابة الشروق
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الشرطة البريطانية تكشف هوية الشخص الذي يقف وراء تفجير ليفربول

الشرطة البريطانية
الشرطة البريطانية
وكالات
نشر في: الإثنين 15 نوفمبر 2021 - 10:59 م | آخر تحديث: الإثنين 15 نوفمبر 2021 - 10:59 م

قالت الشرطة البريطانية، اليوم الاثنين، إنها تعتقد اعتقادا راسخا أن الشخص الذي يقف وراء تفجير ليفربول يدعى عماد السويلمين، ويبلغ من العمر 32 عاما.

وقال رئيس المباحث، أندرو ميكس، من شرطة مانشستر الكبرى في بيان "تحقيقاتنا جارية، لكننا نعتقد بقوة في هذه المرحلة أن المتوفى هو عماد السويلمين، وكان يبلغ من العمر 32 عاما".

وفي وقت سابق، أكدت الشرطة البريطانية أن انفجار سيارة أجرة ليفربول كان حادثًا إرهابيًا، لكن الدافع "لم يُفهم بعد"، وفقا لشبكة "أى تى فى" البريطانية.

كما ألقت القبض على شخص رابع فى إطار التحقيقات حول حادث الانفجار.

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