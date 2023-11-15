منظمة التعاون الإسلامي تدين اقتحام مستشفى الشفاء بقطاع غزة

أدانت منظمة التعاون الإسلامي بشدة إقدام قوات الاحتلال الإسرائيلي على اقتحام مجمع الشفاء الطبي ومواصلة محاصرة مستشفيات مدينة غزة، وقطع الكهرباء والوقود والطعام عنها.

ونددت المنظمة في بيان، اليوم الأربعاء، بـ"استهداف الطواقم الطبية والنازحين والمرضى والجرحى والأطفال الخدج في الحاضنات، مع وجود عشرات جثث الشهداء داخل المجمع، فضلا عن استمرار قصف المنازل السكنية والبنية التحتية والمرافق الحيوية، وممارسة العقاب الجماعي وحرب الإبادة التي يتعرض لها المدنيون الفلسطينيون في قطاع غزة، الأمر الذي يشكل جريمة حرب في القانون الدولي الإنساني".

وجددت المنظمة، التي تضم في عضويتها 57 دولة مسلمة، "دعوة جميع الأطراف الدولية الفاعلة إلى تحمل مسئولياتها تجاه وقف العدوان الإسرائيلي بشكل فوري وكامل، وضمان فتح ممرات إنسانية لإيصال المساعدات بشكل آمن ومستدام إلى أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة".

وبحث الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، حسين إبراهيم طه، اليوم مع وزير خارجية فنزويلا ايبان خيل بينتو، العدوان العسكري الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة، ومخرجات القمة العربية والإسلامية المشتركة غير العادية، التي انعقدت بالرياض يوم 11 نوفمبر الجاري.

وأكد الوزير الفنزويلي في اتصال هاتفي بأمين المنظمة دعم فنزويلا لحقوق الشعب الفلسطيني، ضرورة تكثيف الجهود لوقف الحرب على غزة، وإيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة واستعداد فنزويلا لدعم تلك الجهود والإسهام فيها، بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس".