ارتفعت أسعار الذهب في أسواق الصاغة المحلية، بقيمة 20 جنيها، فى منتصف تعاملات اليوم الاربعاء، ليرتفع سعر الجرام عيار 21 الأكثر مبيعا في مصر مسجلا 2720 جنيها، مقارنة بـ 2700 جنيها فى بداية تعاملات اليوم ، وفقا للموقع الالكتروني للشعبة العامة للذهب باتحاد الغرف التجارية.

وكانت أسعار الذهب قد ارتفعت، فى بداية تعاملات اليوم الأربعاء بقمية 50 جنيها فى الجرام الواحد، ليصل إلى 2700 جنيها، مقارنة بـ 2650 جنيها فى نهاية تعاملات أمس.

وبحسب الشعبة، زاد سعر جرام عيار 18 ليسجل 2334 جنيها مقابل 2314 جنيها، وارتفع سعر جرام عيار 24 مسجلا 3106 جنيها مقارنة بـ 3086 جنيها، كما صعد سعر الجنيه الذهب بقيمة 160 جنيها ليصل إلى 21760 جنيها، مقارنة بـ 21600 جنيها فى بداية تعاملات اليوم.

وفى الأسواق العالمية، واصلت أسعار الذهب مكاسبها الملحوظة خلال تعاملات، اليوم الأربعاء، على الرغم من ارتفاع مؤشر الدولار، حيث إن الأسعار مدعومة من البيانات التي أظهرت تباطؤ التضخم في الولايات المتحدة لتعزز وجهة النظر القائلة بأن بنك الاحتياطي الفيدرالي قد انتهى من حملة رفع أسعار الفائدة.

وارتفعت العقود الآجلة للذهب الآن بنسبة 0.39% إلى 1974 دولار للأوقية، فيما تصعد العقود الفورية للذهب بنسبة 0.38% إلى 1970 دولار للأوقية.

وعلى الجانب الآخر، يرتفع مؤشر الدولار بنسبة 0.1% إلى 104 نقطة.

قال إيليا سبيفاك، رئيس قسم الاقتصاد الكلي العالمي في Tastylive: "على الرغم من الانخفاض الحاد للدولار والسندات، لم يتمكن الذهب من الاستفادة بشكل كبير وحقق زيادة متواضعة إلى حد ما".

أظهرت بيانات يوم الثلاثاء، أن التضخم في الولايات المتحدة تباطأ في أكتوبر، وأن الارتفاع السنوي في التضخم الأساسي كان الأقل في عامين.

وكشفت البيانات التضخم عن تباطؤ نمو الأسعار خلال أكتوبر إلى 3.2% على أساس سنوي، مقارنة بـ3.7% في سبتمبر.

ودفعت قراءة التضخم الأضعف من المتوقع مؤشر الدولار إلى أدنى مستوى في أكثر من شهرين، مما يجعل الذهب أقل تكلفة بالنسبة لحاملي العملات الأخرى. وانخفضت عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات إلى أدنى مستوياتها في شهرين تقريبًا.

ويتوقع المستثمرون الآن تثبيت أسعار الفائدة الأمريكية خلال الاجتماع الأخير للاحتياطي الفيدرالي هذا العام في ديسمبر، مع احتمال خفضها 4 مرات على الأقل في 2024.

ويؤدي انخفاض أسعار الفائدة في الولايات المتحدة إلى زيادة جاذبية الاحتفاظ بالذهب.

ينتظر المستثمرون الآن بيانات مبيعات التجزئة الأمريكية ومؤشر أسعار المنتجين، اليوم الأربعاء، للحصول على المزيد من الإشارات حول توقعات بنك الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة.

ويتوقع الاقتصاديون زيادة بنسبة 0.1٪ في مؤشر أسعار المنتجين الشهر الماضي، مقارنة مع زيادة بنسبة 0.5٪ في سبتمبر.

وبالنسبة للمعادن الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.3% إلى 23.15 دولارا للأوقية، بينما استقر البلاتين عند 885.94 دولارا، وربح البلاديوم 0.2% إلى 1018.60 دولار للأوقية