غينيا الاستوائية تجتاز ناميبيا بهدف في تصفيات كأس العالم 2026

استهل منتخب غينيا الاستوائية مسيرته في التصفيات الأفريقية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026، المقرر إقامتها في الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك وكندا على أفضل وجه.

وتغلب منتخب غينيا الاستوائية 1 / صفر على ضيفه منتخب ناميبيا، اليوم الأربعاء، في الجولة الأولى للمجموعة الثامنة بالتصفيات، التي تضم أيضا منتخبات تونس وناميبيا ومالاوي وليبيريا وساوتومي وبرنسيب.

وتقمص إيميليو إنسوي دور البطولة في المباراة، عقب تسجيله هدف منتخب غينيا الاستوائية الوحيد في الدقيقة 67، ليمنح منتخب بلاده أول ثلاث نقاط ثمينة في مسيرته بالتصفيات، فيما بقي المنتخب الناميبي بلا رصيد.

ويحل منتخب غينيا الاستوائية ضيفا على منتخب ليبيريا يوم الاثنين القادم في الجولة المقبلة للمجموعة، التي تشهد أيضا مواجهة بين منتخب ناميبيا ومضيفه منتخب ساوتومي يوم الثلاثاء القادم.