الأونروا: نحتاج 160 ألف لتر من الوقود يوميا في غزة

صرح المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) فيليب لازاريني، في بيان، بأن الوكالة تحتاج إلى 160 ألف لتر من الوقود يوميا لتنفيذ عملياتها الإنسانية الأساسية في قطاع غزة.

وجاء في البيان أيضا "هناك حاجة إلى المزيد من الوقود، نحن بحاجة إلى 160 ألف لتر من الوقود يوميًا للعمليات الإنسانية الأساسية، وأدعو السلطات الإسرائيلية إلى السماح فورًا بتزويد الكمية المطلوبة، وفقًا لما يقتضيه القانون الإنساني الدولي"، وفقا لوكالة سبوتنيك للأنباء.

وفي وقت سابق من يوم الاثنين الفائت، حذر مدير شئون وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (أونروا) في قطاع غزة، توماس وايت، من توقف العمليات الإنسانية في القطاع، خلال الـ48 ساعة المقبلة، بسبب نقص الوقود.

وقال وايت، عبر حسابه على منصة "إكس": "العمليات الإنسانية في غزة، ستتوقف خلال الـ48 ساعة المقبلة، حيث لا يُسمح بدخول الوقود إلى غزة".

وأضاف: "هذا الصباح (يوم الإثنين)، توقف اثنان من الخزانات الرئيسية لتوزيع المياه لدينا عن العمل، لقد نفد الوقود ببساطة، ما سيحرم 200 ألف شخص من المياه الصالحة للشرب".