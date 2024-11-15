افتتاح أيام القاهرة لصناعة السينما لمدة 6 أيام ضمن فعاليات القاهرة السينمائي

افتتح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، في دورته الـ45، في الثالثة عصر اليوم بفندق سوفتيل الجزيرة، فعاليات أيام القاهرة لصناعة السينما (CID)، في الفترة من 15 إلى 20 نوفمبر، بحضور رئيس المهرجان الفنان الكبير حسين فهمي ومدير المهرجان الناقد الفني عصام زكريا.

وتمثل أيام القاهرة لصناعة السينما منصة حيوية تهدف إلى دعم وتعزيز صناعة السينما، وتقديم فرص نادرة للتفاعل بين صناع الأفلام من جميع أنحاء العالم.

وتشهد هذه الفعالية مشاركة متميزة من مخرجين، منتجين، وخبراء في مختلف جوانب الصناعة السينمائية، يجتمعون لاستكشاف أحدث الاتجاهات وتبادل الأفكار والتجارب.

تتضمن فعاليات أيام القاهرة لصناعة السينما ورش عمل وجلسات حوارية ونقاشات تتناول تحديات واحتياجات السوق، مما يعزز من فرصة المساهمة في نمو وتطوير مشاريع سينمائية جديدة ويُعيد تأكيد مكانة مصر كمركز إقليمي للإبداع السينمائي.

وهناك مجموعة من الرعاة لفعاليات أيام القاهرة لصناعة السينما وهم: "فريش"، و"دولبي"، و"فيستيفال سكوب"، و"الجامعة الأمريكية بالقاهرة – مقر ميدان التحرير"، و"فيلم اندبندنت – السفارة الأمريكية بالقاهرة"، و"السفارة الإسبانية بالقاهرة"، و"أفريكا نو فيلتر"، و"الورشة"، و"هيئة فولبرايت في مصر"، و"ذا فيلم فيرديكت"، و"معهد جوتة بالقاهرة"، و"السفارة البرازيلية بالقاهرة"، و"مجلة فرايتي"، و"مجلة سكرين"، و"شاهد"، و"لجنة مصر للأفلام"، و"كايرو فيلم فاكتوري"، و"ارت 74"، و"دربان فيلم مارت"، و"نيتباك"، و"سبيكتوب" و"شركة مصر العالمية"، و"مدينة الإنتاج الإعلامي المصرية"، و"مجموعة الصين الإعلامية"، و"اتحاد اذاعات وتلفزيونات دول التعاون الإسلامي"، و"دار ريشة للنشر والتوزيع".

فعاليات أيام القاهرة لصناعة السينما (CID)، التي تقام في الفترة من 15 إلى 20 نوفمبر 2024، تمثل منصة حيوية تهدف إلى دعم وتعزيز مشروعات السينما، وتقديم فرص نادرة للتفاعل بين صناع الأفلام من جميع أنحاء العالم، وتشهد هذه الفعالية مشاركة متميزة من مخرجين، منتجين، وخبراء في مختلف جوانب الصناعة السينمائية، يجتمعون لاستكشاف أحدث الاتجاهات وتبادل الأفكار والتجارب.

تتضمن فعاليات أيام القاهرة لصناعة السينما ورش عمل وجلسات حوارية ونقاشات تتناول تحديات واحتياجات السوق، مما يعزز من فرصة المساهمة في نمو وتطوير مشاريع سينمائية جديدة ويُعيد تأكيد مكانة مصر كمركز إقليمي للإبداع السينمائي.

مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، هو أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وأفريقيا، إذ ينفرد بكونه المهرجان الوحيد في المنطقة العربية والأفريقية المسجل في الاتحاد الدولي للمنتجين في بروكسل FIAPF.