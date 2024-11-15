أجرى الدكتور محمد بدران، وكيل وزارة الصحة بدمياط، زيارة مستشفى الزرقا المركزي للاطمئنان على حالة اللاعب محمد شوقي.

وأكد الدكتور محمد بدران، وكيل وزارة الصحة بدمياط، في بيان له اليوم، أنه يتابع حالة اللاعب في مستشفى الزرقا المركزي بعد أن تعرض لتوقف مفاجئ في القلب أثناء مباراة كرة قدم بين فريقه كفر الشيخ وفريق القزازين على ملعب نادي الزرقا منذ عدة أيام، حيث تم نقله على الفور لتلقي الرعاية الطبية اللازمة بمستشفى الزرقا المركزي.

والتقى الدكتور بدران بأسرة اللاعب لطمأنتهم وشرح آخر المستجدات الطبية المتعلقة بحالته، مؤكدًا أن الجهود الطبية مستمرة لتقديم أفضل رعاية ممكنة للحفاظ على حياته.

وأصدرت مديرية الصحة بيانًا عن حالة اللاعب، أفاد أن اللاعب محمد شوقي تم استقباله في قسم الطوارئ بمستشفى الزرقا وهو في حالة حرجة، حيث كان يعاني من زرقة شديدة وتوقف في القلب. وتعامل الفريق الطبي مع الحالة على النحو التالي:

إجراء إنعاش قلبي رئوي لمدة 15 دقيقة، استجاب بعدها القلب، ثم تعرض لتوقف آخر في القلب، مما استدعى إنعاشًا لمدة 30 دقيقة مع صدمات كهربائية.

تم وضع اللاعب على جهاز التنفس الصناعي داخل العناية المركزة.

إجراء أشعات عادية، تليفزيونية، وإيكو، بالإضافة إلى تحاليل دم شاملة (صورة دم، غازات الدم، وظائف الكلى، رسم قلب، وتقييم لخريطة السوائل).

تم الكشف عن فشل تنفسي حاد وزيادة حموضة الدم، وتأثر وظائف الكلى، وارتفاع إنزيمات القلب، وجود جلطة بالقلب، وتم إعطاء العلاج اللازم للحالة. كما تم عرض الحالة على أخصائي المخ والأعصاب واستشاريي القلب والصدر لتقييم شامل.

بحسب التقييم الطبي، فإن حالة اللاعب تُصنف على أنها "حرجة للغاية"، وتتابع الفرق الطبية حالته على مدار الساعة لمواجهة أي مستجدات.

وتؤكد وزارة الصحة أن الإجراءات مستمرة، وسيتم الإعلان عن تطورات الحالة فور توفر معلومات جديدة.