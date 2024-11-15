محافظ بني سويف يُنيب رؤساء المدن في افتتاح 3 مساجد بتكلفة 12 مليون جنيه

أناب الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، رؤساء مدن سمسطا والواسطى والفشن في افتتاح 3 مساجد تم إنشاؤها أو إحلالها وتجديدها بتكلفة إجمالية قدرها 12 مليون جنيه، وذلك في إطار خطة وزارة الأوقاف للتعاون مع الجهات المعنية ومؤسسات المجتمع المدني لتطوير ورفع كفاءة المساجد.

وافتتح حمادة راضي، رئيس مركز الواسطى، مسجد "الإيمان" في عزبة عودة محمود بعزبة الزرانقة بمناشي أبوصير بعد إحلاله وتجديده على مساحة 160 مترًا بتكلفة 3 مليون جنيه. وذلك بحضور النائب أحمد محسن مبارك عضو مجلس الشيوخ، والشيخ سعيد عبدالواحد مدير إدارة الدعوة بمديرية الأوقاف، وعدد من القيادات الشعبية والتنفيذية.

وفي مدينة سمسطا، افتتح مدحت صلاح، رئيس الوحدة المحلية، مسجد "الرحمة" بعد تجديده على مساحة 380 مترًا بتكلفة 5 مليون جنيه. أقيمت الصلاة في المسجد عقب الافتتاح، واستمع المصلون لخطبة الجمعة بعنوان "المال العام وحرمة التعدي عليه".

وفي الفشن، افتتح على حماد، رئيس مركز الفشن، مسجد "أبو بكر الصديق" في قرية صفط العرفا بعد إنشائه على مساحة 250 مترًا بتكلفة 4 مليون جنيه. وشارك في الافتتاح النائب طه الناظر، وعدد من القيادات التنفيذية والدينية.

تأتي هذه الافتتاحات في إطار الجهود المبذولة لتحسين وتوسيع دور العبادة وتلبية احتياجات المواطنين في مختلف المناطق.