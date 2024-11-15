ماليزيا تحتج على القوانين الفلبينية الجديدة التي تقول إنها تنتهك أراضيها

قال مسؤول حكومي ماليزي اليوم الجمعة، إن بلاده تحتج على القوانين البحرية الجديدة في الفلبين التي تقول إنها تتعدى على أرضها.

وقال نائب وزير الخارجية محمد الأمين إن ماليزيا بعثت مذكرة احتجاج أمس الخميس، بشأن قوانين الفلبين. وقال إن الخبراء وجدوا إن الوثائق المرجعية ذات الصلة تعيد التأكيد على مطالب مانيلا القائمة منذ فترة طويلة بأحقيتها في ولاية صباح الماليزية الغنية بالنفط في بورنيو بشمال البلاد.

والأسبوع الماضي، وقع الرئيس الفلبيني فرديناند ماركوس الابن قانونين جديدين - قانون المناطق البحرية الفلبينية، وقانون الممرات البحرية الأرخبيلية الفلبينية- وهو ما يؤكد على الأقاليم البحرية للبلاد والحق في الموارد، بما في ذلك بحر الصين الجنوبي.

كما أنها تعزز رفض مانيلا للمطالبات الصينية في بحر الصين الجنوبي بأكمله تقريبا وتنص على أحكام بالسجن وغرامات قاسية للمخالفين. كما أثارت القوانين غضب الصين.

وتطالب الصين وماليزيا والفلبين وفيتنام وبروناي وإندونيسيا وتايوان بأجزاء في بحر الصين الجنوبي. وزادت المواجهات بين خفر السواحل والقوات البحرية الصينية والفلبينية في البحر منذ العام الماضي .

ونقلت وسائل الإعلام المحلية عن محمد الأمين القول في البرلمان أمس الخميس، إن القوانين الفلبينية الجديدة تمد مطالباتها إلى الحدود الماليزية التي جرى ترسيمها في 1979 والمعترف بها دوليا. وقال إن مذكرة الاحتجاج تؤكد التزام ماليزيا بالدفاع عن سيادتها .