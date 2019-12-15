شركات السياحة: مبادرة المركزي لدعم القطاع رفع للروح المعنوية قبل المادية

قال حسام الشاعر، رئيس غرفة شركات السياحة، إن مبادرة دعم صناعة السياحة وتمكينها من تحقيق طفرة نوعية وتجديد وتطوير الفنادق والمنتجعات، التي وافق عليها البنك المركزي، مبادرة هامة ورفع للروح المعنوية قبل المادية من الرئيس عبد الفتاح السيسي وطارق عامر محافظ البنك المركزي.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «هنا القاهرة»، المذاع عبر فضائية «الحدث»، مساء الأحد، أن المبادرة ستعطي دفعة للفنادق من أجل إجراء تطويرات بعد نزول مستواها منذ عام 2011، وذلك عبر التوسع في حصول الفنادق على قروض من البنوك بفائدة مبسطة 10% متناقصة.

وأوضح أن معالجة الجودة أهم المشاكل التي تواجهها الفنادق، ورغبته في أن تشمل المبادرة الأتوبيسات السياحية من أجل تطويرها، مشيرًا إلى أن المبادرة تأتي في موعدها مع عودة السياحة، لتطوير الفنادق المتعثرة وتقليص حجم مديونية القطاع الذي يصل إلى المليارات.

وأعلن البنك المركزي، اليوم الأحد، عن عقد اجتماع موسع بشرم الشيخ حضره محافظ البنك المركزي طارق عامر ونائبه جمال نجم، ورامي أبو النجا وكيل المحافظ، وممثلي القطاع المصرفي؛ للالتقاء مع ممثلي اتحاد الغرف والجمعيات السياحية وكبار المستثمرين وأصحاب الفنادق، بحضور اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء.

واستعرض الاجتماع كيفية الدفع بصناعة السياحة المصرية للاستفادة من معدلات النمو المتزايدة في هذا القطاع باعتباره من أكبر مصادر الدخل من العملات الأجنبية.