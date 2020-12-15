قالت بسنت، ضحية التحرش بميت غمر، إنها تخاف من تعرضها للحبس بعد توجهها إلى النيابة العامة غدًا، معلقة: «خايفة أتقتل وخايفة على كل عائلتي وعاوزة تضمنوا لي الأمان»، وفقًا لتعبيرها.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «كلمة أخيرة»، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي عبر فضائية «ON»، مساء الثلاثاء، أن محامي المتهمين طعن في شرفها وعرض صورًا خاصة لها وقال معلومات غير صحيحة عنها، متابعة: «الناس دي مش خايفة.. وأنا خايفة إن حقي يضيع».

ولفتت إلى أنها لم تنم أو تأكل أو تعيش حياتها بصورة طبيعية منذ الخميس الماضي، عندما حدثت الواقعة، مشيرة إلى أنها تريد العودة لحياتها الطبيعية والحصول على حقها ممن تحرشوا بها.

وأشارت إلى أن أهلها يدعمونها ويقفون إلى جوارها، فضلًا عن الدعم من المجلس القومي للمرأة، الذي من المقرر أن يرسل معها محاميًا إلى النيابة غدًا، متوجهة بالحديث للميس الحديدي: «خايفة ومرعوبة بكرة وأنا رايحة النيابة، تضمنيلي الأمان وإني أرجع بكرة سليمة؟ عشان مش عارفة أعمل إيه شوهوا سمعتي واتكلموا عني وحش، وبلدي ميت غمر كلها ضدي».

وكانت النيابة العامة بميت غمر، قد قررت، أمس الاثنين، حبس 7 شبان 15 يوماً على ذمة التحقيقات في واقعة التحرش بفتاة بميت غمر يوم الخميس الماضي.