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أعلنت جماعة بوكو حرام الجهادية مسؤوليتها عن اختطاف مئات من تلاميذ المدارس النيجيرية، وفقا لتقرير إعلامي محلي.

واختطف مسلحون مزودون بأسلحة آلية ليل الجمعة الماضية أكثر من 300 تلميذ من مدرسة في ولاية كاتسينا.

وأفادت صحيفة "ذا ديلي نيجيريان" عبر موقعها الالكتروني بأنها تلقت رسالة صوتية من زعيم بوكو حرام أبو بكر شيكاو، قال فيها إن جماعته اختطفت التلاميذ لأن التعليم الغربي يخالف مبادئ الإسلام.

ونقلت الصحيفة عن شيكاو قوله: "ما حدث في كاتسينا تم للترويج للإسلام وتثبيط الممارسات غير الإسلامية، لأن التعليم الغربي ليس نوع التعليم الذي يرضاه الله ورسوله الكريم".

ولم يتم التحقق بشكل مستقل من صحة الرسالة الصوتية.

وقال المتحدث باسم الرئاسة النيجيرية جاربا شيهو في بيان أمس الاثنين إن "الخاطفين أجروا اتصالات، وهناك مناقشات دائرة بالفعل بشأن سلامة وعودة" الأطفال. ولم يتطرق شيخو إلى هوية الخاطفين.

وخطفت بوكو حرام في الماضي طلابا من مدارسهم. ووقع أسوأ حادث من هذا النوع في عام 2014، عندما تم اختطاف أكثر من 370 طالبة من مدرسة في شيبوك.