 اليونان ترحب بفرض العقوبات الأمريكية على تركيا - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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اليونان ترحب بفرض العقوبات الأمريكية على تركيا


نشر في: الثلاثاء 15 ديسمبر 2020 - 7:11 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 15 ديسمبر 2020 - 7:11 ص

رحبت وزارة الخارجية اليونانية بفرض الولايات المتحدة عقوبات على تركيا لشرائها أنظمة "إس-400" الروسية للدفاع الجوي.
وقالت الخارجية اليونانية -في بيان أوردته قناة "روسيا اليوم" الفضائية اليوم الثلاثاء، إن: "اليونان بصفتها عضوا في الناتو تنظر بارتياح إلى بيان وزارة الخزانة الأمريكية حول فرض عقوبات على مؤسسة الصناعات الدفاعية التركية، ورئيسها ومسؤولين آخرين".
واعتبر رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس تركيا "حليفا غير آمن"، متهما إياها بأنها "تهدد الأمن المشترك" لحلف الناتو.
وفرضت وزارة الخزانة الأمريكية، مساء أمس الإثنين، عقوبات على إدارة الصناعات العسكرية التركية ورئيسها إسماعيل دمير.

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