إسرائيل تسجل 2279 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، أنها سجلت 2279 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الساعات الـ24 الماضية بينما تم الإبلاغ عن 344 حالة خطيرة.

وذكرت الوزارة -في بيانها الذي أوردته صحيفة (جيروزاليم بوست) الإسرائيلية على موقعها الإلكتروني اليوم- أن حصيلة الوفيات جراء الفيروس ارتفعت إلى 3004 حالات بعد تسجيل 4 حالات أمس بينما هناك 130 حالة تم وضعها على أجهزة التنفس الصناعي.

وبلغ العدد الاجمالي للإصابات بالفيروس في إسرائيل 360 ألفا و138 حالة، بينما تعافى منهم ما يزيد على 336 ألف حالة.