لندن: غير محتمل شن هجوم روسي على أوكرانيا من بيلاروس

ترى أجهزة المخابرات البريطانية حاليا أنه من غير المرجح شن هجوم روسي على شمال أوكرانيا من بيلاروس.

وقالت وزارة الدفاع البريطانية في تقريرها اليومي، اليوم الخميس، إنها لا تعتقد حاليا أن القوات البيلاروسية والوحدات الروسية يمكن أن تشكل قوة قادرة على شن هجوم بنجاح.

وكانت موسكو قد نشرت مؤخرا المزيد من جنود الاحتياط في بيلاروس وتفقدت الاستعداد القتالي لقواتها قبل أيام قليلة.

وتصاعدت التكهنات حول احتمال دخول مينسك الحرب إلى جانب موسكو. ولطالما نفى رئيس بيلاروس ألكسندر لوكاشينكو مثل هذه النوايا، بينما قام في الوقت نفسه بتكثيف التعاون العسكري مع روسيا.

وأعلن لوكاشينكو عن إنشاء وحدة عسكرية مشتركة في أكتوبر، وفي بداية الحرب في فبراير، غزت وحدات روسية أوكرانيا من الأراضي البيلاروسية. كما سمحت مينسك بإطلاق الصواريخ الروسية من أراضيها.

جدير بالذكر أن وزارة الدفاع البريطانية تصدر تحديثات يومية بشأن مسار الحرب، منذ أن بدأت روسيا عمليتها العسكرية في أوكرانيا، أواخر فبراير الماضي.

وتتهم موسكو لندن بشن حملة تضليل مستهدفة.