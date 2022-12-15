 فيديو| أبرزها لقاء بلينكن ووزير الدفاع الأمريكي.. أنشطة الرئيس السيسي خلال زيارته لواشنطن - بوابة الشروق
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فيديو| أبرزها لقاء بلينكن ووزير الدفاع الأمريكي.. أنشطة الرئيس السيسي خلال زيارته لواشنطن

مصطفى المنشاوي
نشر في: الخميس 15 ديسمبر 2022 - 12:11 م | آخر تحديث: الخميس 15 ديسمبر 2022 - 12:11 م

شارك الرئيس عبدالفتاح السيسي، في الجلسة الختامية لمنتدى الأعمال الأمريكي الإفريقي بحضور الرئيس الأمريكي جو بايدن.

وأكد الرئيس عبدالفتاح السيسي حرص مصر على دعم شراكتها الاستراتيجية مع الولايات المتحدة خاصة فيما يتعلق بالشِقّين العسكري والأمني.

وخلال لقاءه وزيرَ الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، بمقر البنتاجون، حيث تم التوافق على الاستمرار في تعزيز العلاقات العسكرية باعتبارها صلب الشراكة الاستراتيجية.

وخلال لقاء آخر مع وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، شدّد الرئيس السيسي على ضرورة إبرام اتفاقٍ قانوني ملزم بشأن قواعد ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي للحفاظ على الأمن المائي لمصر.

كذلك حضر الرئيس مأدبةَ عشاء في البيت الأبيض للزعماء الأفارقة المشاركين في القمة الأمريكية الأفريقية، وذلك بدعوة من الرئيس الأمريكي، جو بايدن.


 


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