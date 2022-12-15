علي ماهر يعلن قائمة فيوتشر لمباراة الأهلي في الدوري

أعلن علي ماهر، مدرب فيوتشر، قائمة فريقه لمواجهة الأهلي غدا الجمعة، على ملعب السلام، ضمن مباريات الجولة السابعة للدوري الممتاز.

واستمر غياب أحمد عاطف مهاجم الفريق لعدم اكتمال تأهيله من الإصابه، كما رفض الجهاز الفني أيضا المجازفة بمحمود مرعي.

ويحتل فيوتشر المركز الثالث فى جدول مسابقة الدورى العام برصيد 14 نقطة، متساوياً مع نادى الزمالك صاحب المركز الثاني.

وضمت قائمة فيوتشر كالتالي:

محمود جنش، محمود حمدي، أحمد يحيى، سعد سمير، علي الفيل، على زعزع، عبد الله ياسين، جوزيف جوناثان، عمر كمال، باسم علي، غنام محمد، طارق طه، مهند لاشين، محمد رضا، مصطفى البدري، كريم نيدفيد، هشام حافظ، أيمن الصفاقسي، عبد الكبير الوادي، عمر السعيد، حاجي باري، مروان محسن.