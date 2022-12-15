توصلت تحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، في واقعة العثور على جثة شاب بمنطقة الوراق، إلى أن تعاطي جرعة زائدة من المخدرات وراء الوفاة، ولا توجد شبهة جنائية في الواقعة.



وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد العثور على جثة شاب متوفي بمنطقة الوراق، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارة إسعاف لمحل البلاغ.



وتبين وجود جثة "م.م"، ولا توجد به أي إصابات ظاهرة، وبعمل التحريات تبين أن الشاب توفى نتيجة تعاطيه جرعة زائدة من المواد المخدرة، ولا توجد شبة جنائية في الواقعة.



تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.