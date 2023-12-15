إيهاب جلال يكشف قائمة الإسماعيلي لمواجهة إنبي في الدوري

أعلن الجهاز الفني للنادي الإسماعيلي بقيادة إيهاب جلال، قائمة لاعبيه استعدادًا لمواجهة إنبي في الجولة الثامنة من دوري NILE.

وشهدت القائمة استمرار غياب محمد فوزي حارس عرين الدراويش للإصابة، وعودة محمد هاشم من الإيقاف بعد طرده في مواجهة بيراميدز التي انتهت بهزيمة الدراويش بهدفين مقابل هدف، بالإضافة إلى استبعاد كريم عرفات ومحمود الشبراوي لأسباب فنية.

جاءت قائمة الإسماعيلي كما يلي:

حراسة المرمى: أحمد عادل عبد المنعم، كمال السيد.

الدفاع: محمد هاشم، محمد عمار، إياد العسقلاني، محمد نصر، محمد دسوقي، حمدي النقاز، أحمد محسن

الوسط: عماد حمدي، محمد بيومي، محمد حسن، صالح جمعة، مروان حمدي، محمد عبد السميع، نادر فرج، عمر الساعي، عمرو السعيد

الهجوم: ياو أنور، باسم مرسي، عبد الرحمن مجدي.