روكيت لاب تستأنف إطلاق صواريخ إلى الفضاء

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استأنفت شركة روكيت لاب الأمريكية إطلاق صواريخ إلى الفضاء للمرة الأولى منذ عملية الإطلاق الفاشلة التي نفذتها في سبتمبر الماضي، في اختبار رئيسي لقدرة الشركة على تحدي صاروخ فالكون 9 المهيمن التابع لشركة سبيس إكس.

وانطلق صاروخ إلكترون متوسط الحجم التابع لروكيت لاب بعد الساعة 0506 صباحا بقليل بالتوقيت المحلي من مجمع إطلاق الشركة في ماهيا بنيوزيلندا، وفقا لبث تدفقي حي.

ووفقا لما أوردته وكالة بلومبرج للأنباء، قالت الشركة إن المهمة تحمل قمرا اصطناعيا واحدا من معهد كيوشو لرواد الفضاء وهي شركة يابانية تعتزم إقامة كوكبة من 36 قمرا اصطناعيا لمراقبة الأرض.

وقالت الشركة إن روكيت لاب أرسلت الحمولة إلى المدار بعد ساعة من الانطلاق.

وفي ظل تنفيذ عشر عمليات إطلاق العام الجاري، تعد روكيت لاب متخلفة بشكل كبير عن الوتيرة التي حققتها سبيس اكسبلوريشن تكنولوجيز، التي نفذت نحو 90 عملية.

وأعلنت روكيت لاب في السابع من ديسمبر الجاري التوصل لاتفاق لإطلاق قمر اصطناعي لمراقبة الأرض في النصف الأول من 2024 لصالح شركة كوريا ادفانسد انستيتيوت أوف ساينس آند تكنولوجي.