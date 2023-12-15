تشييع جنازة الفنان عادل أنور شقيق أبو الليف

شيعت منذ قليل جنازة الفنان الراحل عادل أنور، شقيق المغني أبو الليف، وخال الشاعر أيمن بهجت قمر، الذي رحل عن عالمنا صباح اليوم.

وشهدت الجنازة حضور الفنان أشرف زكي وأيمن عزب ومجموعة كبيرة من أسرة الراحل وأصدقائه المقربين.

وكان الشاعر أيمن بهجت قمر قد أعلن وفاة الفنان عادل أنور، الذي اشتهر بتقديم عدد من الأعمال الكوميدية، وذلك في منشور مؤثر له عبر فيسبوك.

وقال قمر: «لا حول ولا قوة إلا بالله، توفى خالي المقرب إلى قلبي الفنان عادل أنور.. جزء كبير من ذكرياتي مرتبط به، رحمة الله عليه، أرجو الدعاء والفاتحة".

ويعتبر عادل أنور ممثل ومؤلف ومخرج تليفزيوني، تخرج في المعهد العالي للفنون المسرحية في بداية ثمانينيات القرن العشرين، وشارك في عدد من المسلسلات الشهيرة أبرزها ليالي الحلمية، عملة نادرة، فلانتينو، العمدة هانم، فارس بلا جواد، العائلة، وغيرها.