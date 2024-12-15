علاء الغطريفي: في 2011 تعرضنا لسيولة صحفية كان فيها بعض الانفلات المهني وغياب المعيارية

قال رئيس تحرير جريدة المصري اليوم علاء الغطريفي، إن المعادلة المتوازنة بين تلبية الطلب على الإخبار، بالإضافة للقصص الإخبارية، تقدم الحق في المعرفة وفي نفس الوقت تلبي الطلب المتزايد على ما يطلبه الجمهور يوميا كأسعار الذهب والدولار والطقس.

وأوضح الغطريفي خلال جلسة المحتوي الصحفي المأمول بين الحرية والمسئولية، إحدى جلسات المؤتمر العام السادس لنقابة الصحفيين، أن التخطيط اليومي للتحرير يتطلب إعداد محتوى مناسب لكل منصة مختلفة للصحيفة الواحدة، مع الأخذ في الاعتبار أن كل منصة تخاطب جمهورًا مختلفًا.

وأشار إلى أن الظروف معقدة الآن، ونحن نلوم على الأجيال السابقة أنها لم تستطيع القيام باتصال جيد للتكنولوجيا وتهيئ المجتمع الصحفي لهذا التغير، لافتاً إلى أن السياقات الحالية أصعب أيضا من سياقات الماضي.

ولفت إلى أنه في 2011 تعرضنا لسيولة صحفية في هذه الفترة كان فيها بعض الانفلات المهني، وغياب المعيارية، جعلت المشرعين يصنعون هيئات للتنظيم وكانت مطلوبة، وسمح لها الدخول ليس بفعل التنظيم ولكن ما حدث كان التقييد.