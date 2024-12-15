شهيدان في قصف مسيرة إسرائيلية مجموعة فلسطينيين شرق رفح

استشهد اليوم الأحد، فلسطينيان بعد قصف مسيرة إسرائيلية مجموعة من المواطنين في حي الجنينة شرق مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

وأصيب عدد من المسعفين بجروح جراء إطلاق طائرات «كواد كابتر» قنابل تجاه سيارات الإسعاف التي وصلت إلى مستشفى كمال عدوان شمال قطاع غزة، لإجلاء بعض المصابين إلى مدينة غزة.

كما قصفت طائرات الاحتلال منزلا غرب مخيم النصيرات وسط قطاع غزة للمرة الثانية منذ صباح اليوم.

وفي وقت سابق، نشرت وزارة الصحة الفلسطينية التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي، المستمر لليوم الـ346 على القطاع.

وقالت في بيان عبر قناتها الرسمية بتطبيق «تليجرام»، اليوم الأحد، إن «الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 5 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، وصل منها للمستشفيات 46 شهيدًا و135 إصابة، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأعلنت ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر للعام 2023م، إلى 44 ألفا و976 شهيدًا، و106 آلاف و759 إصابة.

وجددت التنويه أن «عددًا من الضحايا لايزال تحت الركام وفي الطرقات، لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم».