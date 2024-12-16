الشناوي: موجود في الأهلي لآخر يوم بعمري

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شدد محمد الشناوي، حارس مرمى النادي الأهلي وقائد الفريق، على بقاءه مع النادي، بعد الحديث عن رحيله عقب الخسارة بركلات الترجيح أمام باتشوكا المكسيكي في بطولة إنتركونتيننتال.

الأهلي خسر أمام باتشوكا المكسيكي بركلات الترجيح 6-5، بعد التعادل السلبي في الوقت الأصلي والإضافي من مباراة كأس التحدي ونصف نهائي بطولة إنتركونتيننتال.

وقال محمد الشناوي في تصريحات تلفزيونية عبر قناة «MBCمصر 2»: «أنا موجود في النادي لحد آخر يوم في عمري».

وأضاف: «لم أقصد التهديد بالرحيل.. جمهور الأهلي له فضل عليّ ولا يمكن أهدد الجمهور بأي شيء».

وتابع: «لا أريد توضيح شيء بخصوص مقولة "الشناوي صاحب النادي" لا يوجد أحد كبير على النادي الأهلي».

وأوضح: «أعتذر لجماهير الأهلي بالنيابة عن نفسي وعن اللاعبين بعد الخسارة أمام باتشوكا، ولكن ربنا يعلم أننا قدمنا كل جهد طوال المباراة، وقدر الله وما شاء فعل».

وأتم: «أقول للجمهور لا تحزن، حلمنا كان الوصول للنهائي، وبنلعب من أجلكم، وبعتذر مرة أخرى للجمهور عن الموقف الذي حدث بالأمس وأنا بالأساس لم أفعل شيئًا ضد الجمهور».