شرودر ينضم إلى جولدن ووريرز

انضم النجم الألماني، دينيس شرودر، لفريق جولدن ستايت ووريرز، بعد رحيله عن بروكلين نتس، حسبما أعلن الفريقان المنافسان بدوري المحترفين الأمريكي لكرة السلة، اليوم الأحد.

ويستعد شرودر، الفائز بكأس العالم العام الماضي مع منتخب ألمانيا، للعب الآن إلى جانب ستيفن كاري، نجم إن بي إيه، الفائز مع منتخب الولايات المتحدة بذهبية أولمبياد باريس 2024.

وسيكون ووريرز الفريق الثامن، الذي يلعب شرودر في صفوفه خلال مسيرته الرياضية.

ووفقا لشبكة (إي إس بي إن)، يخطط ووريرز لبدء اللعب بشرودر وكاري، حيث سيتمكن الألماني من تخفيف مسؤوليات التعامل مع الكرة، في مركز صانع الألعاب بالفريق.