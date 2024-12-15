 مديرية الشئون الصحية بأسوان تنظم قافلة طبية لفحص 1000 مواطن بدار رعاية البنين - بوابة الشروق
الأحد 15 ديسمبر 2024 2:54 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
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مديرية الشئون الصحية بأسوان تنظم قافلة طبية لفحص 1000 مواطن بدار رعاية البنين

حماده بعزق
نشر في: الأحد 15 ديسمبر 2024 - 2:40 م | آخر تحديث: الأحد 15 ديسمبر 2024 - 2:40 م

تابع اللواء إسماعيل كمال محافظ أسوان نتائج القافلة الطبية التي نظمتها مديرية الشئون الصحية، بإشراف من الدكتور محمد سعيد مدير المديرية، وذلك بدار رعاية البنين، حيث ساهمت القافلة في إجراء الكشف الطبىي للكشف المبكر عن الأمراض الصدرية لأكثر من ألف مواطن من أهالي المحافظة، وأيضاً الوافدين من مختلف الجنسيات، فضلاً عن تطعيم الأطفال تحت سن 5 سنوات ضد أمراض شلل الأطفال والحصبة والحصبة الألمانية.


وأكد المحافظ، أننا نعمل على الاستمرار في تنظيم القوافل داخل مختلف القرى والنجوع، ولاسيما المدرجة ضمن مبادرة "حياة كريمة " لتوصيل الرعاية الطبية للمواطنين على الوجه الأكمل، ويتم تكثيف الجهود من خلال تنظيم القوافل الطبية وذلك للمساهمة في التخفيف عن كاهل المرضى، وخاصة من البسطاء والأسر الأكثر احتياجاً والأولى بالرعاية.


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