في إطار احتفاله بوفاء النيل، ينظم المركز القومي للسينما برئاسة دكتور أحمد صالح مجموعة من الفعاليات تحت شعار" النيل ..عنده كتير" منها فعالية تنطلق في السادسة مساء غد الجمعة بسينما الهناجر بدار الأوبرا المصرية، تتضمن برنامجا لعرض أربعة أفلام قصيرة وهي : مشبك شعر إخراج عطية خيري، ساكن في النيل إخراج محمد الوصيفي، البحر زاد إخراج حسن التلمساني، والنيل أرزاق إخراج هاشم النحاس.

تأتي هذه الفعاليات ضمن سلسلة من الأنشطة الفنية والثقافية التي تهدف إلى ترسيخ الانتماء وتعريف الأجيال بأهمية نهر النيل كرمز للحياة والعطاء.

ويسعى المركز القومي للسينما لدعم صناع السينما، وتقديم أعمال فنية تعكس الهوية المصرية وتبرز القضايا الإنسانية والوطنية.