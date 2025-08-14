وزير العمل يسلم 93 عقدا لكوادر مصرية للعمل في البوسنة والهرسك والإمارات والأردن

- جبران: وظائف الوزارة للعمل بالخارج مجانية دون أي وسيط



سَلًمَ محمد جبران، وزير العمل، اليوم الخميس، 93 عقد عمل للكوادر المصرية التي اجتازت الاختبارات للعمل في "البوسنة والهرسك والإمارات، والأردن"، وذلك في إطار فرص العمل التي توفرها الوزارة، وفتح أسواق عمل جديدة في الخارج أمام العمالة المصرية.

وسلم "جبران"، 56 عقد عمل لدولة البوسنة والهرسك على مهن البناء والتشييد في مجالات "نجار مسلح وحداد مسلح، ونقاش ومثبت وجهات وبناء"، و30 عقد عمل لدولة الإمارات العربية المتحدة على مهن "حداد، ونجار، ولحام"، و7 عقود عمل بالأردن في مجالات "الزراعة والبناء".

وأكد الوزير، أن الوزارة تبذل كل جهدها لفتح أسواق عمل جديدة بالخارج بالتنسيق بين الإدارة المركزية للعلاقات الدولية، والإدارة العامة للتشغيل، ومكاتب التمثيل العمالي بالخارج.

وأوضح أن هذه الفرص تحظي بمميزات منها أجور لائقة، وخدمات صحية واجتماعية، مشيرًا إلى أن الوزارة تقوم بدور تقديم التوعية بالحقوق والواجبات، والحماية للعمال في الخارج، في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

ودعا الوزير، الشباب المصري الراغب في العمل بالخارج متابعة الوظائف التي تعلن عنها الوزارة، والتقديم عليها، موضحا أن كل خدمات الوزارة مجانية، وبلا وسطاء.

ووجه الوزير، الشباب الذين تسلموا عقود عمل اليوم بأن يكونوا نموذجا يحتذى به في الاتقان والإخلاص في العمل واحترام قوانين البلدان التي يعملون فيها.

وأشار إلى أن قنوات الاتصال مفتوحة مع الوزارة، ومكاتب التمثيل العمالي في الخارج لمواجهة أي تحديات قد تواجههم.