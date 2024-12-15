استقرت أسعار الخضروات والفاكهة بسوق العبور للجملة، خلال تعاملات اليوم الأحد 15 ديسمبر 2024.

وجاءت أسعار الخضروات كالآتي:

استقرت أسعار الطماطم لتتراوح بين 3.5 إلى 6.5 جنيه.

استقرت أسعار البطاطس لتتراوح بين 6 إلى 11 جنيها.

استقرت سعر البصل ليترواح بين 15 إلى 18 جنيها.

استقرت أسعار الكوسة لتتراوح بين 10 إلى 15 جنيها.

واستقرت أسعار الجزر لتترواح بين 6 إلى 8 جنيهات.

واستقرت أسعار الفاصوليا لتتراوح بين 7 إلى 10 جنيها.

استقرت أسعار الباذنجان لتتراوح بين 3 إلى 7 جنيها.

استقرت أسعار الفلفل الرومي ليتراوح بين 15 إلى 20 جنيها.

استقرت سعر الفلفل الحامي ليتراوح بين 12 إلى 18 جنيها.

استقرت أسعار الملوخية لتتراوح بين 5 إلى 8 جنيها.

استقرت سعر الخيار البلدي ليتراوح بين 9 إلى 12 جنيها.

وجاءت أسعار الفاكهة كالآتي:

واستقر سعر البرتقال البلدي ليتراوح بين 7 إلى 10 جنيها.

استقرت سعر اليوسفى ليترواح بين 12 إلى 22 جنيها.

واستقر سعر الليمون البلدى ليتراوح بين 26 إلى 36 جنيها.

واستقرت أسعار الجوافة لتتراوح بين 17 إلى 23 جنيها.

واستقرت أسعار الرمان لتتراوح بين 17 إلى 30 جنيها.

واستقرت أسعار الفراولة لتترواح بين 25 إلى 45 جنيها.

استقر سعر الكانتالوب ليتراوح بين 12 إلى 16 جنيها.

واستقر سعر البطيخ ليتراوح بين 28 إلى 42 جنيها.