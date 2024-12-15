منتخب سلاح سيف المبارزة يفوز بذهبية الفرق بكأس العالم للناشئين

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توج منتخب مصر لسلاح سيف المبارزة بذهبية الفرق رجال في كأس العالم للناشئين تحت 20 سنة المقام حالياً بنيجيريا.

وفاز المنتخب المصري بالذهبية بعد تغلبه في المباراة النهائية على اليونان بنتيجة 45-23.

وكان منتخب مصر قد تأهل للنهائي بعد الفوز في نصف النهائي على المنتخب السعودي بنتيجة 37-23 بعد ان اكتسح في دور ربع النهائي نيجيريا بنتيجة 45-9.

ويضم المنتخب الوطني كلا من: يوسف شامل، ومحمود السيد، وإسلام أسامة، وحمزة جميل.

وكان المنتخب المصري قد سيطر أمس على منصة تتويج منافسات الفردي بالحصول على 3 ميداليات بواقع ذهبية وبرونزيتين.

حيث توج يوسف شامل بذهبية الفردي بعد فوزه في النهائي على لاعب السعودية حسن عابد بنتيجة 15-8.

وحصد كل من محمود السيد وإسلام أسامة الميداليتين البرونزيتين حيث خسر محمود السيد في دور نصف النهائي من زميليه يوسف شامل بنتيجة 13-15 بينما خسر إسلام أسامة من لاعب السعودية بنتيجة 8-15.