قائد طائرة فلاي دبي يتلقى العلاج بتبوك السعودية وتفاصيل عن دوره في إنقاذ الركاب

أعلنت سفارة الهند في السعودية أن الطيار الهندي سميت ماتشهار، الذي ساهم في إنقاذ طائرة "فلاي دبي" لايزال يتلقى العلاج والرعاية الطبية اللازمة في أحد مستشفيات مدينة تبوك شمال غربي المملكة.

وقالت السفارة ، في بيان صحفي نشرته على صفحتها بموقع فيسبوك ليل الأربعاء/ الخميس ، إن حالة الطيار مستقرة، لافتة إلى أن نقل الطيار إلى المستشفى يأتي في إطار تقديم الرعاية الطبية له، عقب الحادث الذي شهدته رحلة "فلاي دبي" المتجهة من دبي إلى تل أبيب، والتي اضطرت إلى الهبوط في السعودية بعد تعرضها لواقعة داخل قمرة القيادة.

وأكدت استمرار متابعة حالته الصحية بالتنسيق مع السلطات السعودية، التي تقدم له كل المساعدة الممكنة لضمان حصوله على الرعاية اللازمة.

وأعلنت شركة "فلاي دبي" تعليق رحلاتها الجوية من إسرائيل وإليها، لحين انتهاء التحقيقات في الحادث الذي وقع صباح أمس .

وكانت الشركة أعلنت أن مشادة وقعت في قمرة قيادة الرحلة "إف زد 1073"، التي كانت متجهة من مطار دبي إلى مطار بن جوريون الدولي ، ولكن حادثا خطيرا وقع داخل قمرة القيادة وأجبر الطائرة على تغيير مسارها والهبوط اضطراريا في مدينة تبوك السعودية.

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن طيارا هندي الجنسية أسهم في السيطرة على الطائرة وإنقاذها بعد تعرضها لواقعة داخل قمرة القيادة ، لافتة أن الطيار الهندي تعرض لهجوم داخل قمرة القيادة في واقعة أدت إلى إصابة عدد من أفراد طاقم القيادة، قبل أن يتمكن الطيار الهندي من استعادة السيطرة على الطائرة وتغيير مسارها والهبوط بها اضطراريًا في مطار الأمير سلطان بن عبدالعزيز بمدينة تبوك السعودية.

وأشارت إلى أن الطائرة كانت في رحلة اعتيادية من دبي إلى تل أبيب عندما اعتدى مساعد الطيار ، وهو عُماني الجنسية، على قائد الرحلة الهندي مستخدما فأسا مخصصا للطوارئ كان موجودا ضمن تجهيزات الطائرة .

بحسب المعلومات المتعلقة بالحادث، لم تكن الأداة قد أُدخلت إلى الطائرة من خارجها، ما يعني أن المساعد لم يعبر إجراءات التفتيش الأمني في مطار دبي حاملا سلاحا أو أداة محظورة، وإنما استخدم إحدى أدوات الطوارئ الموجودة على متن الطائرة.

وأصيب القائد الهندي خلال المواجهة، إلا أنه قاوم الاعتداء وحاول منع المساعد من السيطرة على الطائرة، في وقت تدخل فيه طيار آخر كان موجودا على متن الرحلة ضمن الطاقم، ليساعد في احتواء الموقف واستعادة السيطرة على قمرة القيادة.

ومع تأمين الطائرة، تحولت الأولوية بصورة كاملة إلى حماية الركاب وإبعاد الرحلة عن أي خطر إضافي، ليقرر الطاقم تغيير مسارها والتوجه إلى مطار تبوك في شمال غربي السعودية لينجح الطيار الهندي في إنقاذ نحو 150 راكبا.

وأفادت قناة "آي 24 نيوز" الإسرائيلية بأن تل أبيب تضغط للحصول على حق الوصول إلى استجواب مساعد الطيار العُماني، لكن السعودية ترفض حاليا ، مشيرة إلى أن مسألة إصرار إسرائيل على الحصول على إمكانية الوصول تعتمد على المعلومات التي سيقدمها السعوديون من واقع التحقيقات التي ستركز على ملابسات الحادث ودوافع الاعتداء وخلفية المهاجم .

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن السعودية ألقت القبض على أحد طياري "فلاي دبي" الذي من الواضح أنه حاول إسقاط الطائرة.

وكان مطار الأمير سلطان بن عبد العزيز الدولي في تبوك السعودية أعلن إصابة كابتن طائرة "فلاي دبي" الإماراتية والطيار المساعد ، مشيرا إلى إلى أنه تم نقلهما إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.