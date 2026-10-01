وزير خارجية الإمارات يبحث مع نظيره الإسرائيلي العلاقات ويطمئن على ركاب فلاي دبي

بحث الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الإماراتي، خلال اتصال هاتفي مع جدعون ساعر وزير خارجية إسرائيل، العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها.

كما تبادل الجانبان وجهات النظر بشأن مجمل تطورات الأوضاع في المنطقة.

وقالت وكالة أنباء الإمارات مساء الأربعاء: اطمأن وزير الخارجية الإماراتي خلال الاتصال على سلامة ركاب رحلة فلاي دبي التي انطلقت من مطار دبي الدولي إلى مطار بن جوريون الدولي وشهدت حادثا أمنيا تمت السيطرة عليه، معرباً عن تمنياته لهم بموفور الصحة والعافية، كما نقل تحياته إلى عائلات الركاب.