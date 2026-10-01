بدء محادثات تشكيل ائتلاف حكومي في برلين بعد فوز اليسار بالانتخابات

من المقرر أن تبدأ صباح اليوم الخميس محادثات تشكيل حكومة إقليمية جديدة في ولاية برلين، بعد أسبوع ونصف من الانتخابات التي جرت لاختيار أعضاء برلمان الولاية.

ويلتقي في البداية كبار الساسة من حزب "اليسار"، الذي فاز في الانتخابات، ومن حزب الخضر والحزب الاشتراكي الديمقراطي المنتمي إلى تيار يسار الوسط، لإجراء مناقشات تمهيدية.

ويسعى المشاركون إلى التوصل إلى اتفاقات مشتركة بشأن مكافحة معاداة السامية، وهو موضوع أثير حوله جدل حاد مؤخرا، وكذلك بشأن كيفية التعامل مع العنصرية والجريمة المنظمة.

وكان حزب الخضر وحزب "اليسار" قد أعلنا أن التوصل إلى مثل هذا الاتفاق يمثل "شرطا أساسيا" لبدء محادثات الاستكشاف الرسمية. ويأتي ذلك على خلفية سلسلة من الوقائع المتعلقة بحزب "اليسار" أثارت مخاوف جدية، بما في ذلك لدى الشركاء المحتملين في الائتلاف. ففي فعالية أقامها حزب "اليسار" ليلة الانتخابات في حي نويكولن بالمدينة في 20 سبتمبر الماضي، كان من بين الحاضرين زعيم عشيرة عربية يُزعم ارتباطه بأنشطة إجرامية، إلى جانب ناشط مثير للجدل مؤيد للفلسطينيين.

وفي انتخابات برلمان ولاية برلين التي جرت في 20 سبتمبر، أصبح حزب اليسار، المنتمي إلى اليسار الراديكالي، بفارق كبير أقوى قوة بحصوله على 7ر25% من الأصوات. ويريد الحزب الآن تشكيل ائتلاف مع أحزاب أخرى تنتمي إلى تيار اليسار، وهي الحزب الاشتراكي الديمقراطي وحزب الخضر.

وبفضل مرشحته الرئيسية والرئيسة المشاركة للكتلة البرلمانية، إليف إيرالب، قد يتمكن حزب اليسار لأول مرة من تنصيب امرأة عمدة لمدينة برلين.