كشفت تقارير صحفية إسبانية أن إندريك وريال مدريد كانا قد توصلا بالفعل إلى اتفاق بشأن انتقال اللاعب على سبيل الإعارة إلى روما، قبل أن يتدخل جوزيه مورينيو ويقنع المهاجم البرازيلي بالبقاء مع النادي الملكي، لتصبح روما المرشح الأبرز لمحاولة إتمام الصفقة مجددًا خلال فترة الانتقالات الشتوية في يناير.

ويشعر إندريك، البالغ من العمر 20 عامًا، بحالة متزايدة من الإحباط بسبب قلة مشاركاته مع ريال مدريد، بعدما كان قد وافق بالفعل على الانتقال إلى أولمبيك ليون الفرنسي لمدة ستة أشهر في يناير 2026.

وخلال تجربته مع ليون، سجل إندريك 8 أهداف وصنع 8 أخرى خلال 21 مباراة فقط، وهو ما ساهم في حصوله على مكان ضمن قائمة كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لمنتخب البرازيل، في كأس العالم 2026.

وكانت روما قد ضغطت من أجل الحصول على خدمات اللاعب خلال فترة الانتقالات الصيفية، في صفقة كانت ستمنحه فرصة المشاركة في منافسات الدوري الإيطالي ودوري أبطال أوروبا تحت قيادة المدرب جان بييرو جاسبريني.

ووفقًا لصحيفة «دياريو آس» الإسبانية، كانت جميع تفاصيل الصفقة قد حُسمت بالفعل، وكان كل شيء جاهزًا للتوقيع، قبل أن يتدخل مورينيو ويقنع إندريك بالبقاء في العاصمة الإسبانية.

لكن قرار البقاء مع ريال مدريد لم يأتِ بالنتائج التي كان اللاعب يأملها، إذ شارك المهاجم البرازيلي في مباراة واحدة فقط بالدوري الإسباني هذا الموسم، ولم تتجاوز مشاركته أربع دقائق.

وأشارت التقارير إلى أن إندريك بدأ يفقد صبره، وأصبح مستعدًا للضغط من أجل الرحيل خلال فترة الانتقالات الشتوية في يناير.

وبناءً على ذلك، تبدو روما في صدارة الأندية الراغبة في محاولة ضم اللاعب مجددًا، رغم وجود منافسة قوية من عدد من الأندية الكبرى.

ويأتي ميلان ضمن أبرز المنافسين، في ظل وجود أنباء تشير إلى أن النادي الإيطالي يعتزم أيضًا التحرك من أجل الحصول على خدمات إندريك.