منتخب مصر يستأنف تدريباته استعدادًا لودية جنوب أفريقيا

يستأنف منتخب مصر الأول لكرة القدم تدريباته، اليوم الخميس، استعدادًا لمواجهة جنوب أفريقيا وديًا مساء الأحد المقبل، ضمن برنامج الإعداد الذي يخوضه الفراعنة خلال الفترة الحالية.

وعاد المنتخب إلى القاهرة أمس الأربعاء قادمًا من جنوب السودان، بعد انتهاء مهمته هناك، ليبدأ الجهاز الفني سريعًا التحضير للمواجهة الودية المقبلة، مع التركيز على استعادة اللاعبين جاهزيتهم البدنية والفنية.

ويخصص الجهاز الفني مران اليوم للعمل على بعض الجوانب الفنية والخططية، إلى جانب تصحيح الأخطاء التي ظهرت في الفترة الماضية، مع متابعة الحالة البدنية للاعبين تمهيدًا للاستقرار على التشكيل الذي سيخوض المباراة.

وتمنح ودية جنوب أفريقيا الجهاز الفني فرصة للوقوف على مستوى عدد من اللاعبين وتجربة عناصر في مراكز مختلفة، إلى جانب زيادة الانسجام بين أفراد المجموعة قبل خوض الاستحقاقات الرسمية المقبلة.

ويسعى منتخب مصر للخروج بأكبر استفادة فنية من مواجهة جنوب أفريقيا، باعتبارها اختبارًا قويًا أمام أحد المنتخبات البارزة في القارة الأفريقية.