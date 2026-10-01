بوتين: العلاقات الروسية الصينية بلغت مستوى غير مسبوق

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن العلاقات بين روسيا والصين باتت عند مستوى مرتفع غير مسبوق، وذلك في برقية تهنئة بعث بها إلى نظيره الصيني شي جين بينج بمناسبة الذكرى السابعة والسبعين لتأسيس جمهورية الصين الشعبية.

وجاء في برقية بوتين، التي نشرت على الموقع الإلكتروني للكرملين، أن "العلاقات بين روسيا والصين عند باتت عند مستوى مرتفع غير مسبوق، حيث تنفذ بلادنا مشاريع مشتركة كبرى في شتى المجالات، وتنسق جهودها في الشؤون الدولية لبناء نظام عالمي متعدد الأقطاب وأكثر عدالة"، بحسب ما ذكرته وكالة تاس الروسية للأنباء.

كما أعرب بوتين عن قناعته بأن لقاءه المرتقب مع شي جين بينج، على هامش قمة "أبيك" في شنتشن ، سيكون مثمرا وسيساهم في تعزيز الشراكة الشاملة والتعاون الاستراتيجي بين البلدين.

وشدد بوتين على أن الصين، تحت قيادة شي جين بينج، تحقق إنجازات باهرة في المجالات الاجتماعية والاقتصادية والعلمية والتقنية، وتضطلع بدور بناء في معالجة القضايا الأكثر إلحاحا على الصعيدين الإقليمي والعالمي.

وأضاف بوتين "أتمنى لكم بصدق وافر الصحة والعافية ومزيدا من الإنجازات، وللشعب الصيني السعادة والازدهار".