شركات ألمانية تستكشف فرص الاستثمار في موريتانيا

أعلنت السفارة الألمانية في نواكشوط، الأربعاء، أن وفدا من الشركات الألمانية أجرى مباحثات مع المدير العام لوكالة ترقية الاستثمارات في موريتانيا، الدكتور التاه أحمد مولود، لاستكشاف فرص الاستثمار في البلاد.

وذكرت السفارة، في منشور على حسابها الرسمي، أن الوفد ترأسه سفير ألمانيا لدى موريتانيا، فلوريان رايندل، وذلك في إطار بعثة استكشافية.

وأكد المدير العام للوكالة والسفير الألماني أهمية تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين وتشجيع الشراكات العملية بين الفاعلين الاقتصاديين الموريتانيين والألمان.

وضم الوفد ممثلين عن مؤسسة كونراد أديناور، والوكالة الألمانية للتجارة والاستثمار، والاتحاد الألماني للشركات المتوسطة، إلى جانب ممثلين عن شركات ألمانية تنشط في مجالات البناء والطاقة والصناعة والاستشارات والرقمنة.

وقدمت فرق الوكالة عرضا عن القطاعات الواعدة استثماريا، والمشروعات الجارية والمبرمجة، لا سيما في مجالات الطاقة والبنية التحتية والتعدين والصناعة والرقمنة.

كما استعرضت الشركات الألمانية أنشطتها وخبراتها واهتماماتها بالسوق الموريتانية، ما أتاح تحديد عدد من مجالات التعاون المحتملة.

ومن المقرر أن تتولى مصلحة مواكبة المستثمرين في الوكالة متابعة كل شركة على حدة، بهدف تعميق مجالات التعاون المحددة، وتيسير التواصل مع الجهات المعنية، ومواكبة مختلف مراحل استثماراتها في موريتانيا.