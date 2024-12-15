القرعة تضع ليفركوزن في مواجهة كولون بدور الثمانية لكأس ألمانيا

يستضيف فريق باير ليفركوزن، حامل لقب بطولة كأس ألمانيا لكرة القدم، جاره كولون في دور الثمانية للمسابقة، وفقا للقرعة التي أجريت اليوم الأحد.

وكان ليفركوزن واصل حملة الدفاع عن لقبه، عقب تغلبه 1 / صفر على مضيفه بايرن ميونخ بدور الـ16 في وقت سابق من الشهر الحالي

ويتجه الفريق المنافس بدوري الدرجة الثانية الألماني، لمسافة قصيرة على نهر الراين لمواجهة فريق المدرب الإسباني تشابي ألونسو في فبراير/شباط القادم، فيما لم يتم الإعلان عن التواريخ النهائية بعد.

ومن المقرر أن تقام مباريات هذا الدور يومي 4 و5 أو يومي 25 و26 فبراير/شباط المقبل.

وأوقعت القرعة فريق لايبزج، الفائز باللقب عامي 2022 و2023، مع ضيفه فولفسبورج، بينما يستضيف شتوتجارت فريق أوجسبورج في ذات الدور، الذي يشهد لقاء آخر بين أرمينيا بيليفيلد، الناشط بدوري الدرجة الثالثة، مع ضيفه فيردر بريمن.

وفي قرعة كأس ألمانيا للسيدات التي أقيمت أيضا في متحف كرة القدم الألماني بمدينة دورتموند، سيتوجه حامل اللقب فولفسبورج، صاحب الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بالبطولة (11 مرة)، إلى هوفنهايم في دور الثمانية للبطولة، الذي يقام في الفترة من 11 إلى 13 فبراير/شباط القادم.

ويستضيف بايرن ميونخ، بطل الدوري الألماني، فريق آينتراخت فرانكفورت في مواجهة مثيرة، بينما يستقبل هامبورج فريق بوروسيا مونشنجلادباخ، ويستضيف باير ليفركوزن فريق فيردر بريمن.